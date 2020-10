242 Neuinfektionen: Krankenhäuser gut vorbereitet

Mainz Innerhalb eines Tages haben sich in Rheinland-Pfalz 242 Menschen nachweislich neu mit dem Coronavirus infiziert. Derzeit gebe es landesweit 14 189 bestätigte Corona-Fälle, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Dienstag mit (Stand 14.05 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger war unverändert bei 265. Gegenwärtig seien 3225 Menschen im Land mit dem hochansteckenden Coronavirus infiziert - 164 mehr als am Montag.

Die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen hatte weiterhin der Landkreis Bitburg-Prüm: Der Wert stieg weiter auf 135. Im Kreis Birkenfeld stieg die Inzidenz auf 112.

Nach wie vor lagen mehrere weitere Kommunen über dem kritischen Warnwert von 50 Neuinfektionen: der Kreis Altenkirchen (86), die Stadt Zweibrücken (82) und der Kreis Vulkaneifel (77) sowie die Stadt Mainz (74) und der Kreis Bernkastel-Wittlich (57).