24 Wildschweine auf Afrikanische Schweinepest untersucht

Ein Schild mit der Aufschrift „Afrikanische Schweinepest - Sperrbezirk- “. Foto: Frank Rumpenhorst/Archivbild.

Saarbrücken In der ersten Jahreshälfte sind im Saarland 24 Wildschweinkadaver auf Afrikanische Schweinepest (ASP) untersucht worden. Dies sind in etwa so viele wie im Vorjahreszeitraum (23), wie das saarländische Umweltministerium am Freitag in Saarbrücken auf dpa-Anfrage mitteilte.

In 2018 wurden insgesamt Proben von 30 tot aufgefundenen oder krank erlegten Wildschweinen untersucht. Die Fundorte seien relativ gleichmäßig über das Saarland verteilt.