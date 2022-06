Landau in der Pfalz : 24-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Landau Weil er einen Mann auf der Straße mit einem Messer angegriffen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Landau einen 24-Jährigen wegen versuchten Totschlags angeklagt. Ihm werde zudem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Im Januar dieses Jahres soll der mutmaßliche Täter dem 59-jährigen Mann an seinem Wohnsitz in Lustadt (Kreis Germersheim) aufgelauert und ihn mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der Mann erlitt mehrere Schnittverletzungen an den Armen sowie tiefe Stichverletzungen an den Schultern und am Auge. Während des Angriffs hatte der 59-Jährige um Hilfe gerufen. Als eine Anwohnerin aufmerksam geworden sei, habe der 24-Jährige von dem Opfer abgelassen.