24-Jähriger hat Unfall: Zwei Mitfahrer in Lebensgefahr

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/Archiv.

Stromberg Bei einem Autounfall in Stromberg (Landkreis Bad Kreuznach) haben sich vier junge Menschen verletzt - zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Ein nach ersten Ermittlungen betrunkener 24 Jahre alter Fahrer war am frühen Donnerstagmorgen von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Auto fuhr durch eine Böschung und kam auf stillgelegten Bahnschienen zum Stehen. Bei dem Aufprall erlitten ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger, die im Auto mitfuhren, lebensgefährliche Verletzungen. Eine 19-Jährige und der Fahrer verletzten sich schwer.