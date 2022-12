Saarlouis : 24-Jähriger greift Taxifahrer auf Fahrt ins Bordell an

Wallerfangen/Saarlouis Auf dem Weg ins Bordell hat ein 24 Jahre alter Mann einen Taxifahrer angegriffen. Dieser habe den betrunkenen Mann am Freitagabend in Wallerfangen bei Saarlouis zu dem Etablissement fahren sollen, teilte die Polizei in Saarlouis am Samstag mit.

Da der 24-Jährige aber nicht genug Bargeld dabei hatte, hielten sie an einer Bank an.

Als der Fahrgast nach einer Weile nicht aus der Bankfiliale kam, ging der Taxifahrer gemeinsam mit einem eilig herbeigerufenen Kollegen hinein, um nach dem 24-Jährigen zu schauen. Dabei kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Betrunkene den beiden Fahrern mit der Faust ins Gesicht schlug und davonrannte. Die Polizei nahm den Angreifer nach kurzer Flucht fest. „Der geplante Besuch in dem Bordell musste letztendlich ausfallen“, hieß es im Polizeibericht.

