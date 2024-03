Rhein-Pfalz-Kreis 24-Jährige tot in Wohnung gefunden: Freund festgenommen

Eine 24 Jahre alte Frau ist in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ihr 33 Jahre alter Lebensgefährte steht unter Verdacht, sie umgebracht zu haben, und wurde am Freitag festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.