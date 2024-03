Kultur 230 Projekte beim Kultursommer: Motto „Sterne des Südens“

Nibelungen-Festspiele in Worms, das 60. Openair-Festival auf der Burg Waldeck, das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen und der Orgelsommer in Neustadt an der Weinstraße: Mit mehr als 230 großen und kleineren Projekten und Reihen ist der 33. Kultursommer in Rheinland-Pfalz wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau angekommen, wie Kulturministerin Katharina Binz am Freitag in Mainz sagte. Der 2020 ins Leben gerufene Motto-Zyklus „Kompass Europa“ geht 2024 mit „den Sternen des Südens“ zu Ende.