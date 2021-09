23 Millionen Euro Soforthilfe für Ahr-Flutopfer

Bad Ems Noch bis zum 10. September können flutgeschädigte Anwohner und Anwohnerinnen im Kreis Ahrweiler Soforthilfe beantragen. Bisher wurden fast 11.700 Anträge bewilligt und 23,2 Millionen Euro ausgezahlt, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte.

Bei dem katastrophalen Hochwasser nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli waren alleine im Ahrtal 133 Menschen ums Leben gekommen. Drei werden hier noch vermisst. Hinzu kam ein Todesopfer im Bereich des Polizeipräsidiums Trier. Am Mittwochnachmittag war am Nürburgring ein Staatsakt für die Toten und Flutgeschädigten geplant.