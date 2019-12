23-Jähriger wird nach Überfall auf Spielhalle festgenommen

Ramstein-Miesenbach/Kaiserslautern Ein 23-jähriger Mann hat eine Spielhalle in Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) überfallen und ist nach einer kurzen Flucht festgenommen worden. Der Mann sei am späten Montagabend in die Spielothek gekommen und habe die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei am Dienstag mit.

