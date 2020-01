23-Jähriger nach Deutschland ausgeliefert

Ein Polizeiauto fährt mit eingeschaltetem Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Saarbrücken Ein in Griechenland festgenommener 23-Jähriger ist nach Deutschland ausgeliefert worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann vor drei Jahren in Saarbrücken zu einer Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

