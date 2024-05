Mainz-Bingen 23-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag im Kreis Mainz-Bingen auf der L428 zwischen Stadecken-Elsheim und Schwabenheim, wie das Polizeipräsidium Mainz am Dienstag mitteilte. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, er soll jedoch nicht in Lebensgefahr sein. Verletzt wurde sonst niemand.