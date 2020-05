23-Jähriger mit Machete im Wald unterwegs

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

St. Wendel Weil ein 23-jähriger Mann mit einer Machete einen Spazierweg von Gestrüpp befreien wollte, wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn ermittelt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Spaziergänger den Mann in einem Waldstück in St. Wendel gesehen und die Polizei verständigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa