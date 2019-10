23-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Neustadt Nach einem Messerangriff auf einen 26-Jährigen bei einem Winzerfest in Neustadt an der Weinstraße muss ein 23-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Es bestehe gegen ihn der Verdacht des versuchten Totschlags, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit.

Bei seinem Angriff verfehlte der Angreifer den Angaben der Polizei zufolge die Halsschlagader des 26-Jährigen nur knapp. Dieser wurde in der Nacht zum Samstag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und am Sonntag wieder nach Hause entlassen.