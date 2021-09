23-Jährige auf Zebrastreifen in Mayen angefahren

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Mayen Eine 23-Jährige ist am Montagabend in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ersten Ermittlungen zufolge ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Fußgängerin übersehen.

Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden, erlitt aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.