223 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist erneut deutlich gestiegen - um 223 innerhalb eines Tages. Landesweit haben sich damit seit Beginn der Pandemie 11 770 Menschen angesteckt, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mitteilte (Stand 10.00 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Aktuell seien 1572 Menschen infiziert, 178 mehr als am Tag zuvor. Besonders viele Infektionen gab es demnach in Mainz und Neuwied. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb landesweit bei 256. Überstanden haben die Erkrankung 9942 Menschen (plus 45).