Vor Sechs-Stunden-Rennen 22 Verletzte nach Explosion am Fahrerlager am Nürburgring

Das sechsstündige ADAC Ruhr-Pokal-Rennen soll am Samstag wie geplant stattfinden. Der Veranstalter hat Teams und Fahrern freigestellt, an dem Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) teilzunehmen. Die Testfahrt diente als Vorbereitung für die NLS4, bei der am Samstag im sechsstündigen ADAC Ruhr-Pokal-Rennen - dem Saisonhighlight - verschiedene Klassen antreten sollen.