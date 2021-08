22-jähriger Bahn-Mitarbeiter von Zug erfasst und getötet

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Konz Ein 22 Jahre alter Bahn-Mitarbeiter ist am Bahnhof Konz-Karthaus im Landkreis Trier-Saarburg von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. „Das war ein tragischer Unfall. Er war dort unterwegs, weil er eine Störung beheben wollte“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Trier am Montag.

Der Unfall mit dem aus Saarbrücken kommenden Zug hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr. Die Bahnstrecke war beidseitig zwischen 23 Uhr und 2 Uhr gesperrt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war noch unklar. Bundes- und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.