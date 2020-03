217 Menschen im Saarland mit Coronavirus infiziert

Staubmasken und Mundschutz liegen auf einem Tisch. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die Zahl der im Saarland an Covid-19 erkrankten Menschen steigt weiter. Das Gesundheitsministerium in Saarbrücken sprach am Donnerstag (Stand 15.00 Uhr) von 217 bestätigten Fällen der Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa