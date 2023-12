Streit 21-Jähriger schwer verletzt: 18-Jähriger in U-Haft

Ludwigshafen · Ein 21-jähriger Mann ist bei einem Streit in Ludwigshafen-Oggersheim schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 18-Jähriger, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Silvesterabend mitteilten. Er sitzt wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag seit Sonntag in Untersuchungshaft in einer Jugendstrafanstalt.

Die beiden Männer waren laut Polizei aus zunächst unbekannter Ursache am Samstagabend aneinandergeraten. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 18-Jährige konnte nach Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. In welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen und warum es zum Streit kam, ist Gegenstand der Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte.

(dpa)