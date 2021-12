21-Jähriger nach Sturz in Waldstück gerettet

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Limburgerhof Ein 21-Jähriger ist nach einem Sturz in einem Waldstück zwischen Limburgerhof und Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) gerettet worden. Der junge Mann habe in der Nacht zum Freitag den Notruf gewählt, da er sich nach einem Sturz nicht mehr bewegen könne, wie eine Polizeisprecherin in Schifferstadt am Freitag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sein Standort wurde demnach über die Rettungsleitstelle in dem Waldgebiet geortet.

Nach einer intensiven, rund einstündigen Suche, an der auch die Feuerwehr beteiligt gewesen sei, sei der 21-Jährige dort schließlich gefunden worden. Er war laut Polizei nur mit einer kurzen Hose und einem Pullover bekleidet gewesen und wurde stark unterkühlt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

(dpa)