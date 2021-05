21-jähriger mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Montabaur Ein 21 Jahre alter Mann ist in Montabaur festgenommen worden, weil er über einen längeren Zeitraum mit Drogen gedealt haben soll. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 21-Jährige am Mittwoch nach „intensiven und mehrmonatigen Ermittlungen“ am Mittwoch bei einem Drogengeschäft in der Innenstadt auf frischer Tat ertappt und in Gewahrsam genommen worden.

Den Angaben zufolge sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter hatte laut Polizei am Donnerstag einen entsprechenden Haftbefehl erlassen. Der Verdächtige soll seit längerem im Bereich Montabaur Drogen verkauft haben.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung nach der Festnahme fand die Polizei nach eigenen Angaben unter anderem 134 Gramm Marihuana in 71 Verkaufsportionen. Bei der Wohnungsdurchsuchung hätten Familienmitglieder des Beschuldigten die eingesetzten Polizeibeamten angriffen, hieß es. Dabei sei ein Polizeibeamter leicht verletzt worden.