21-Jährige getötet: Prozess gegen damaligen Freund startet

Das Landgericht und Amtsgericht in Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Im Frühjahr schockte eine tödliche Messerattacke auf eine 21-Jährige in Worms die ganze Region. Heute beginnt vor dem Landgericht Mainz der Prozess gegen den tatverdächtigen damaligen Freund des Opfers.

Angeklagt ist ein zum Tatzeitpunkt im März 28 Jahre alter Tunesier. Der abgelehnte Asylbewerber soll die junge Frau nach einem Streit in einem Zimmer in der Wohnung ihres Vaters mit einem Messer angegriffen, mehrfach zugestochen und getötet haben. Zum Auftakt des Verfahrens sind neben der Verlesung der Anklage auch erste Zeugenvernehmungen vorgesehen. Das Gericht kündigte verschärfte Kontrollen an.