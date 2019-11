21-Jährige getötet: Freund wegen Mordes verurteilt

Mainz/Worms Ein Mann attackiert seine Freundin im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung. Die junge Frau verblutet innerhalb von Minuten. Die Richter sprechen von Mord und verminderter Schuldfähigkeit

Wegen Mordes an seiner Freundin hat das Landgericht Mainz einen 28-Jährigen zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Richter waren am Dienstag überzeugt: Der Mann erstach im Streit die junge Frau im gemeinsamen Schlafzimmer in Worms. Die Tat sei heimtückisch und vorsätzlich gewesen, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsbegründung. Außerdem müsse der Tunesier in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, weil er für die Allgemeinheit gefährlich sei. „Man kann nicht davon ausgehen, dass das eine singuläre Tat war.“