Tötungsdelikt 21-Jährige getötet - Bekannter festgenommen

Ein Spaziergänger hatte die tote Frau am vergangenen Samstag in einem Abhang in Idar-Oberstein entdeckt. Der Fundort sei aber nicht der Tatort, berichtete ein Polizeisprecher. Die Frau sei die Felswand hinabgestoßen worden und dort hängengeblieben. Die Bergung der Leiche in dem unwegsamen Gelände habe mehrere Stunden gedauert.