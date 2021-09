Autos zusammengestoßen : 21-jährige Autofahrerin gestorben: Schwerer Unfall auf der B51 zwischen Trier und Bitburg

Trier Eine junge Frau ist am Montag mit ihrem Auto auf der B51 Höhe Helenenberg gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Was bislang zum tödlichen Unfall bekannt ist:

Das Auto der in Richtung Bitburg fahrenden 21-Jährigen war gegen 7.40 Uhr am Ende einer langgezogenen Rechtskurve von der eigenen Fahrspur abgekommen und ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilt. Dabei prallte sie mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw auf dessen Fahrspur zusammen.