2020 war das wärmste Jahr seit 1838 in Luxemburg

Luxemburg 2020 war in Luxemburg das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1838: Die Durchschnittstemperatur habe bei 10,9 Grad gelegen, teilte der staatliche Wetterdienst des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung am Donnerstag mit.

Es habe auch monatliche Temperaturrekorde gegeben: Am 15. September wurden in Steinsel 35,2 Grad und am 2. November in Remerschen 21,8 Grad gemessen.