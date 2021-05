200. Todestag: Napoleon hinterließ Spuren in der Region

Trier Napoleon drückte Europa seinen Stempel auf. Auch etwa in Trier, der Pfalz und Rheinhessen erinnert manches an den gebürtigen Korsen.

Zum 200. Todestag von Napoleon Bonaparte an diesem Mittwoch (5.5.) haben Historiker in Rheinland-Pfalz an das Wirken des Franzosen in der Region erinnert. Tausende Emigrantinnen und Emigranten hätten Frankreich direkt nach dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 verlassen, teilten Jort Blazejewski und Stephan Laux von der Professur für Geschichtliche Landeskunde der Universität Trier mit. „In den grenznahen deutschen Gebieten übte besonders das Kurfürstentum Trier eine hohe Anziehungskraft auf Flüchtende aus.“