200 Kilogramm schwerer Ofen geklaut

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Liesenich Schwere Beute haben Diebe in Liesenich im Kreis Cochem-Zell am Donnerstag gemacht. Wie die Polizei am Montag in Zell mitteilte, wurde ein 200 Kilogramm schwerer, gusseiserner Ofen von einem Grundstück geklaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa