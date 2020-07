20 Kinder bei Unfall mit Pferden auf Ferienfreizeit verletzt

Annweiler Auf einer Ferienfreizeit eines Gestüts ist am Dienstag ein Unglücksfall passiert: Kinder stürzen von scheuenden Pferden, dabei werden mehrere schwer verletzt.

20 Kinder und eine Betreuungsperson sind am Dienstag bei einem Unfall mit Pferden während einer Ferienfreizeit in Annweiler verletzt worden. Zwei Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren seien so schwer verletzt worden, dass sie per Rettungshubschrauber in Kliniken kamen, wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und die Polizei am Abend informierten. Zwei Kinder und die Betreuungsperson kamen mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. 16 Kinder wurden leicht verletzt.