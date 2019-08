20-Jähriger verletzt sich bei Einbruch und ruft um Hilfe

Ein Notarztwagen mit Blaulicht. Foto: Monika Skolimowska/Archiv.

Neustadt/Weinstraße Beim Einbruch in ein leerstehendes Haus hat sich ein 20-Jähriger in Neustadt an der Weinstraße leicht am Handgelenk verletzt. Er hatte eine Scheibe eingeschlagen und war so in das Haus gelangt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

