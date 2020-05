20-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Blaulicht leuchtet an einem Rettungswagen. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Der 20 Jahre alte Fahrer eines Transporters ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war am Freitagabend mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn in Richtung Ludwigshafener Innenstadt abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

