Kriminalität : 20-Jähriger bei Schlägerei in Zweibrücken schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zweibrücken Bei einer Schlägerei vor einer Gaststätte ist ein 20-jähriger Mann in Zweibrücken so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren am frühen Morgen mehrere Gäste der Kneipe in Streit geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor der Gaststätte sei daraus dann eine handfeste Auseinandersetzung mit fünf Beteiligten geworden. Der 20-Jährige habe dabei Verletzungen im Gesicht davongetragen.

Die anderen Beteiligten hätten zunächst die Flucht ergriffen, einen von ihnen stellten die Beamten jedoch kurz darauf. Auch die anderen Verdächtigen konnten ermittelt werden. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung sei eingeleitet worden.

© dpa-infocom, dpa:230204-99-472497/2

(dpa)