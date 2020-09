20-Jähriger baut Unfall und stellt sich nach Fahrerflucht

Bad Kreuznach Ein angetrunkener Mann ohne Führerschein hat in Bad Kreuznach erst einen Unfall gebaut und Fahrerflucht begangen, ehe er sich selbst auf der Polizeiwache stellte. Der 20 Jahre alte Mann verlor am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Auto, bretterte in einen Absperrpfosten und einen hüfthohen Gitterzaun, wie die Polizei mitteilte.

Eine Streife fand bei dem auf der Seite liegenden BMW keinen Fahrer mehr vor und leitete eine Fahndung ein.