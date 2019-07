20-Jährige will Auto mit 15 000 Euro Falschgeld kaufen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Kaiserslautern/Pirmasens Eine 20-Jährige hat in Kaiserslautern versucht, ein Auto mit 15 000 Euro Falschgeld zu kaufen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Montag mitteilten, wurde die Frau noch vor Ort in dem Autohaus festgenommen.

