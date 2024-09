Mann festgenommen 20-Jährige tot in Wohnung gefunden - mögliches Tötungsdelikt

Eine 20 Jahre alte Frau ist tot in ihrer Wohnung in Kaiserslautern aufgefunden worden. Die Ermittler schließen aktuell ein Tötungsdelikt nicht aus und ermitteln gegen einen 20-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Leiche war bereits am vergangenen Donnerstag gefunden worden, hieß es. Zur Todesursache und der Art der Verletzungen machte ein Polizeisprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst keine Angaben.