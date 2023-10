Mainz 20 Bewerbungen für neuen Studiengang Hebammenwissenschaft

Damit ist der erste Jahrgang zunächst noch nicht voll belegt. Insgesamt gibt es in dem Studiengang in Mainz pro Jahr 30 Plätze. In Rheinland-Pfalz gibt es außerdem einen dualen Bachelor-Studiengang Hebammenwesen an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, hier werden seit dem Wintersemester 2021/22 pro Jahr 46 Plätze für Studienanfängerinnen und Studienanfänger angeboten.