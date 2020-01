20 Bäume auf Privatgrundstück gefällt und entwendet

Das Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Obersimten Rund 20 alte Bäume sind von einem Privatgrundstück in der Pfalz verschwunden. Sie seien an einem Waldrand nahe der Ortschaft Obersimten professionell gefällt worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Die Stämme seien weg, lediglich kleinere Teile wie Äste seien liegen gelassen worden. Der Tatzeitraum sei kurz vor Weihnachten gewesen.