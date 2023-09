Fußball 2:1-Heimsieg: Elversberg stößt HSV von der Tabellenspitze

Jannik Rochelt (9.) und Luca Schnellbacher (60.) sorgten mit ihren Toren für den ersten Heimerfolg der Elversberger in der 2. Liga. Der HSV verkürzte in der 89. Minute durch Moritz Heyer und könnte als punktgleicher Zweiter hinter Fortuna Düsseldorf am Sonntag sogar aus dem Spitzentrio rutschen.