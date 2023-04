Fußball 2:1 gegen den SV Waldhof: Saarbrücken gewinnt Verfolgerduell

Auch der eingewechselte Routinier Marc Schnatterer (37) konnte in seinem 226. Drittliga-Spiel nicht für die Wende bei den Mannheimern sorgen. So nahm das Team von Trainer Rüdiger Ziehl auch Revanche für das 0:1 im Hinspiel, das in Saarbrücken damals die Beurlaubung von Chefcoach Uwe Koschinat zur Folge hatte.