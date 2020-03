1&1 Drillisch will trotz Corona-Krise auf Kurs bleiben

1 in Montabaur (Rheinland-Pfalz). Foto: picture alliance / Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Montabaur/Maintal 1&1 Drillisch will der Krise trotzen und mit dem großen aktuellen Bedarf nach Internet und Telefonie sein Geschäft stabil halten. Ob auch der Netzausbau wie geplant vorangeht, ist schwer vorherzusagen.

Trotz der Corona-Krise will das Telekommunikationsunternehmen 1&1 Drillisch Umsatz und Ergebnis 2020 auf dem Niveau des Vorjahres halten. „Mobilfunk und Festnetzanschlüsse werden in dieser schwierigen Zeit überall gebraucht“, sagte Firmenchef Ralph Dommermuth am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz für 2019.