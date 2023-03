Mobilfunknetz 1&1-Chef Dommermuth will 5G-Ausbaupläne wieder forcieren

Bis Jahresende will 1&1 nun gut 1200 5G-Standorte vorweisen, obwohl nach neuesten Daten die United-Internet-Tochter derzeit nur 94 Standorte vorweisen kann, von denen 14 in Betrieb genommen wurden. Eigentlich hätten bis Ende 2022 bereits 1000 Standorte in Betrieb gehen sollen.