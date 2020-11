198 neue Corona-Infektionen im Saarland bestätigt

Ein Arzt hält einen Tupfer zum Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Saarland ist am Dienstag im Vergleich zum Vortag um 198 auf insgesamt 11 939 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstagabend (Stand 18.00 Uhr) mit.

