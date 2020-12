19-Jähriger rettet verwirrten Mann von Bahngleisen

Leere Gleise werden von Straßenlaternen angeleuchtet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Otterbach Ein 19 Jahre alter Spaziergänger hat einen 78-Jährigen von Bahngleisen gezogen und ihm damit das Leben gerettet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 19-Jährige den Senior am Sonntag mehrfach vor einem herannahenden Zug auf den Gleisen in Otterbach (Landkreis Kaiserslautern) gewarnt.

