19-Jähriger mit Soft-Air-Pistole löst Polizei-Einsatz aus

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. F. Foto: Carsten Rehder/dpa.

Gersheim Weil ein 19-Jähriger sich für einen Polizisten hielt, hat er einen großen Polizeieinsatz in Gersheim (Saarpfalz-Kreis) ausgelöst. Eine Zeugin hatte gemeldet, dass ein Mann mit Tarnjacke und Schusswaffe in Richtung eines Wohnheims für behinderte Jugendliche unterwegs sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Mann habe dabei sehr ruhig gewirkt, aber einen „ferngesteuerten Eindruck“ gemacht.