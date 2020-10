19-Jähriger fährt gegen Auto und schläft in Wagen ein

Budenheim Ein betrunkener Autofahrer ist gegen eine Schranke und ein parkendes Auto gefahren und an der Unfallstelle eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Demnach fuhr der 19-Jährige in der Nacht zu Samstag zunächst gegen eine Schranke am Rhein in Budenheim (Mainz-Bingen). Anschließend habe er versucht, in einer anderen Straße einzuparken. Dabei sei er mehrfach gegen ein geparktes Auto gestoßen.