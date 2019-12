19-Jährige fährt in Gegenverkehr: Ein Schwerverletzter

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa.

Waldesch Eine 19-Jährige ist auf der Bundesstraße 327 nahe Koblenz mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr gefahren und hat so einen schweren Unfall verursacht. Der 55 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

