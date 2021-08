188 neue Corona-Infektionen: Inzidenz steigt auf 20,9

Ein Patient lässt vor einer Arztpraxis einen Abstrich machen. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Mainz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist wieder leicht gestiegen: von 20,6 am Montag auf 20,9 am Dienstag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Innerhalb eines Tages wurden demnach 188 neue Infektionen festgestellt (Dienstag: 14.10 Uhr).

Damit kletterte die Zahl der im Labor bestätigten Coronavirus-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 158 770. Ein Mensch starb seit Montag im Zusammenhang mit der Infektion - damit liegt die Zahl der Toten insgesamt bei 3913.

Aktuell sind in Rheinland-Pfalz laut LUA 2193 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Auf die höchste Inzidenz kam den Angaben zufolge Frankenthal mit 65,6 vor Kaiserslautern mit 52. Am niedrigsten lag dieser Wert mit jeweils 5 in Pirmasens und im Kreis Bitburg-Prüm.

9182 Menschen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9169). Nach Zahlen des Divi-Registers der Intensivmediziner (Stand: Dienstag 15.19 Uhr) werden derzeit 24 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, 11 von ihnen werden beatmet.