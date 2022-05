Verkehr : 185 Verstöße bei Verkehrskontrollen im Saarland

Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Saarbrücken 185 Verstöße gegen Verkehrsregeln haben Kontrolleure im Saarland beim bundesweiten Aktionstag „sicher.mobil.leben“ festgestellt. Unter anderem seien 15 Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Freitag in Saarbrücken mit.

An rund 50 Stellen im Land seien am Donnerstag 1345 Verkehrsteilnehmer kontrolliert worden. In fünf Fällen musste wegen Fahruntüchtigkeit die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden.