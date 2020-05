184 Vogelarten bei „Birdrace“ in Rheinland-Pfalz gezählt

Eine Amsel versucht aus einem Fettblock Futter heraus zu picken. Foto: Frank Kleefeldt/dpa/Archivbild

Mainz Bei einem Wettbewerb mit der Bestimmung so vieler Vogelarten wie möglich haben Teilnehmer in Rheinland-Pfalz an einem Tag 184 Arten gezählt. Von deutschlandweit 539 Teams mit bis zu fünf Personen waren 16 ausschließlich in Rheinland-Pfalz unterwegs, wie die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) am Montag mitteilte.

Wegen der Corona-Pandemie gingen die Teilnehmer am „Birdrace“ jeweils allein oder maximal zu zweit in einem ausgewählten Landkreis auf die Suche und schlossen sich digital mit anderen zu Teams zusammen.