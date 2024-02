Kriminalität 180 Kilo Käse gestohlen: Polizist aus Dienst entlassen

Durch den Diebstahl in Uniform habe er gegen seine Wohlverhaltenspflicht als Beamter verstoßen. Zudem habe er seine Vorgesetzten belogen und behauptet, der Käse habe auf der Straße gelegen und sei freigegeben worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Beamte sich „nachhaltig in erheblichem Maße von dem insoweit bestehenden Vertrauens- und Treueverhältnis gelöst habe“. Beamte können bei schweren Verletzungen ihrer Dienstpflichten aus dem Dienst entfernt werden. Das Landgericht Frankenthal hatte den Polizisten 2022 bereits des minder schweren Diebstahls mit Waffen schuldig gesprochen und verwarnt.